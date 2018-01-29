Blackberry KeyONE стал дешевле на 65 долларов

Производитель из Канады снизил цену смартфона KeyONE. Так девайс ранее продавался с ценником 630 долларов, а теперь на нем написано 565 долларов. Это значит, что телефон стоит дешевле на 65 долларов. Помимо этого покупателям модели Blackberry KeyONE будет предоставлено приятный сюрприз, только при условии, что телефон купят с помощью сервиса Amazon Pay. Тогда определенная часть оплаты вернется плательщику через систему cashback.Стоит отметить, что девайс впервые появился на рынке Индии в конце прошлого лета. Устройство получило 4,5-дюймовыую Full HD-матрицу с разрешением 1080x1620 пикселей. В аппаратную основу заложен процессор Qualcomm Snapdragon 625, а программы работают в среде Android 7.1.