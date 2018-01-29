Холестерин в сто раз усиливает рост опухолей

С одной стороны – холестерин совершенно необходим всем клеткам человеческого организма. В этом учёные единодушны. Однако в случае появления в теле индивидуума раковых клеток, именно опухоль становится главным потребителем холестерина. Скорость деления раковых клеток предельно высокая, а для деления требуется как раз холестерин, без его поступления не возникнет ни новая клеточная мембрана, ни сама раковая клетка.Исследователи Калифорнийского университета проводили опыты на лабораторных мышах, рассматривая ситуацию поражения онкологией толстой кишки грызунов. Выяснилось, что поступающий в организм холестерин способствует ускорению роста стволовых клеток, а затем – и запускает рост онкологий, причём ускоряет этот процесс в сто раз!Таким образом, учёный мир сейчас оказался перед проблемой: поступление в организм холестерина (дабы подавить опухоль) желательно бы прекратить, но как без холестерина смогут существовать остальные клетки живого существа?