Французская полиция получит для работы планшеты и смартфоны Sony Xperia‍

Более того, сотовый оператор Orange одержал победу в тендере по покупке сим-карт для вышеуказанных устройств. Примечательно, общая стоимость контракта составляет порядка 56 миллионов евро. Таким образом, японский бренд Sony Mobile продаст сотрудникам правоохранительной системы около 67 тысяч смартфонов Xperia X, а также 18,3 тысяч планшетов Xperia Z4. Никаких специальных оболочек устанавливаться не будет, тогда как нацагентством по безопасности информационных систем будут дополнены специальные протоколы, защищающие данные.Таким образом, при помощи приобретенных смартфонов станет значительно проще осуществить проверку достоверности сведений в водительском удостоверении, а также будут и другие важные функции. Более того, полиция и жандармерия смогут более оперативно передавать информацию между коллегами и службами, приводя к повышению эффективности своей работы.