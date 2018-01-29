Двигатели Skyactiv-3 от Mazda смогут конкурировать с электромобилями

В настоящее время автомобили Mazda комплектуются силовыми агрегатами Skyactiv первого поколения. В 2019 году производители намерены запустить вторую генерацию моторов — Skyactiv-X.Главной задачей разработчиков является повышение коэффициента полезного действия с минимальными потерями энергии при нагреве мотора. Разработчики пытаются решить эту задачу, увеличив степень сжатия и отказавшись от свечей зажигания.Конечной целью инженеров должно стать повышение тепловой эффективности двигателя внутреннего сгорания на 56 процентов. Если им удастся достичь поставленной задачи, то ДВС сможет составить конкуренцию полностью электрическим моторам.