Служба охраны диких животных Америки признала вымершей восточную пуму

Восточную пуму как подвид исключили из Федерального списка диких животных Америки, которые находятся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Необходимое распоряжение об этом опубликовали в Федеральном регистре ежедневного журнала американского правительства.Такое решение приняли в соответствии с законом США о видах, которые находятся под угрозой исчезновения. В соответствии с распоряжением Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Америки признает официально восточную пуму вымершей, основываясь на «доступную научную и коммерческую информацию».Было отмечено, что наблюдение за хищником проводилось с 1938 года, и в данное время доказательства существования где-либо одиночных представителей или незамеченной популяции этого подвида отсутствуют.