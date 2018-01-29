АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Служба охраны диких животных Америки признала вымершей восточную пуму
На основании научной информации американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных признает официально восточную пуму вымершей.
Служба охраны диких животных Америки признала вымершей восточную пуму


Восточную пуму как подвид исключили из Федерального списка диких животных Америки, которые находятся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Необходимое распоряжение об этом опубликовали в Федеральном регистре ежедневного журнала американского правительства.

Такое решение приняли в соответствии с законом США о видах, которые находятся под угрозой исчезновения. В соответствии с распоряжением Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Америки признает официально восточную пуму вымершей, основываясь на «доступную научную и коммерческую информацию».

Было отмечено, что наблюдение за хищником проводилось с 1938 года, и в данное время доказательства существования где-либо одиночных представителей или незамеченной популяции этого подвида отсутствуют.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:38
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался,
Уфологи: Чили является странной с самым высоким
Микробы помогут астронавтам переработать
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради
ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с
Анастасия Квитко сразила поклонников аппетитными
Просмотреть все новости