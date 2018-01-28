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Дмитрий Дмитренко улетел к матери во Владивосток, чтобы помирить её с Ольгой Рапунцель
Дмитрий Дмитренко улетел к своей матери во Владивосток, чтобы помирить её с Ольгой Рапунцель, чего беременная участница "Дома-2" хочет уже давно.

Не секрет, что Ольга в последнее время только и думает о восстановлении нормальных отношений со свекровью. Недавно в Instagram девушка снова об этом заговорила, и на этот раз добавила, что её муж на днях отправился к Людмиле Григорьевне, чтобы разрешить затянувшийся конфликт. Рапунцель, как известно, просит Дмитренко об этом с давних пор, но пока ничего не выходит.

Дмитрий Дмитренко улетел к матери во Владивосток, чтобы помирить её с Ольгой Рапунцель

"Мы открыты, мы прощаем, забываем, да, люди разные, если другая сторона не хочет, но тогда это ваш выбор! Нам остаётся только с этим смириться! Дима на днях улетел во Владивосток, попытается все разрулить, наладить, все решить со своей семьёй", - написала Ольга.

Дмитрий Дмитренко улетел к матери во Владивосток, чтобы помирить её с Ольгой Рапунцель

Рапунцель также отметила, что примирение с матерью Дмитренко является для неё главной задачей в данный момент, так как ей сложно узреть полноценное счастливое будущее без нормальных отношений с Людмилой Григорьевной. Ольга не понимает, почему она должна страдать из-за этого, ведь самой ей хочется общаться со свекровью нормально, и она всегда желает родительнице супруга только добра.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:38
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