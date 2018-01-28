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Совместные снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью умилили поклонников
Звездную семейную пару, знаменитую модель Ирину Шейк и популярного голливудского актера Брэдли Купера, изредка можно увидеть вместе.

Совместные снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью умилили поклонников


Они предпочитают не только вместе не появляться на людях, но и не распространяться касательно своей личной жизни. Однако недавно зарубежным папарацци удалось всё-таки запечатлеть звёздную пару во время отдыха на пляже вместе с их совместной десятимесячной дочерью по имени Лея.

Влюблённые с большим удовольствием играли с дочкой и наслаждались друг другом. В Сети с недавних пор активно обсуждается будущая помолвка Ирины и Брэдли, однако сами влюбленные по этому поводу не дают никаких комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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