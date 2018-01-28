Билл Гейтс пожертвует на создание «идеальной коровы» 40 млн. долларов

Новую породу животного решили вывести представители некоммерческого фонда GALVmed, штаб–квартира которого базируется в шотландском Эдинбурге. Билл Гейтс решил стать причастным к эксперименту по выведению «идеальной коровы» и поддержать разработки ученых. С этой целью его пожертвования на генетические исследования составили $40 млн.По заявлениям специалистов, животное получится невосприимчивым как к высоким температурам, так и успешно выдержит экстремальный климат Африки. Помимо прочего, новая порода будет отличаться повышенной производительностью, передовые представительницы будут давать раза в 4 больше молока, за такой же период жизни, какой соответствует существующим сородичам.