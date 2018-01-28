АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В сеть выложили тизер нового болида серии Formula E
В сеть накануне выложили тизеры нового болида, который примет участие в серии Formula E. Новый болид дебютирует в гоночном сезоне 2018-2019 годов, а публике новинку представят 30 января.

В сеть выложили тизер нового болида серии Formula E


Полностью электрический болид Formula E разрабатывается специально для серии Формула Е. Разработкой новой машины занимается компания SPARK racing Technology. На аналогичных болидах будут соревноваться участники гоночного сезона 2018-2019 года.

Отмечается, что все гоночные болиды Формулы Е в следующем сезоне будет оснащены системой Halo, она создана для защиты головы пилота. К тому же все автомобили будут иметь увеличенный запас хода, а это значит, что гонщикам не придётся менять болиды на пит-стопах.

Гоночная серия Формула Е проводится с 2012 года, в заезде принимают участие исключительно электрические болиды, у которых открыты колёса.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости