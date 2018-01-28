В сеть выложили тизер нового болида серии Formula E

Полностью электрический болид Formula E разрабатывается специально для серии Формула Е. Разработкой новой машины занимается компания SPARK racing Technology. На аналогичных болидах будут соревноваться участники гоночного сезона 2018-2019 года.Отмечается, что все гоночные болиды Формулы Е в следующем сезоне будет оснащены системой Halo, она создана для защиты головы пилота. К тому же все автомобили будут иметь увеличенный запас хода, а это значит, что гонщикам не придётся менять болиды на пит-стопах.Гоночная серия Формула Е проводится с 2012 года, в заезде принимают участие исключительно электрические болиды, у которых открыты колёса.