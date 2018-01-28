В сеть выложили тизер нового болида серии Formula E
В сеть накануне выложили тизеры нового болида, который примет участие в серии Formula E. Новый болид дебютирует в гоночном сезоне 2018-2019 годов, а публике новинку представят 30 января.
Полностью электрический болид Formula E разрабатывается специально для серии Формула Е. Разработкой новой машины занимается компания SPARK racing Technology. На аналогичных болидах будут соревноваться участники гоночного сезона 2018-2019 года.
Отмечается, что все гоночные болиды Формулы Е в следующем сезоне будет оснащены системой Halo, она создана для защиты головы пилота. К тому же все автомобили будут иметь увеличенный запас хода, а это значит, что гонщикам не придётся менять болиды на пит-стопах.
Гоночная серия Формула Е проводится с 2012 года, в заезде принимают участие исключительно электрические болиды, у которых открыты колёса.
Полностью электрический болид Formula E разрабатывается специально для серии Формула Е. Разработкой новой машины занимается компания SPARK racing Technology. На аналогичных болидах будут соревноваться участники гоночного сезона 2018-2019 года.
Отмечается, что все гоночные болиды Формулы Е в следующем сезоне будет оснащены системой Halo, она создана для защиты головы пилота. К тому же все автомобили будут иметь увеличенный запас хода, а это значит, что гонщикам не придётся менять болиды на пит-стопах.
Гоночная серия Формула Е проводится с 2012 года, в заезде принимают участие исключительно электрические болиды, у которых открыты колёса.
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Добавил: Алина Вчера, 18:40