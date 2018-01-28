Xiaomi презентовала телеприставку Mi Box 4‍

Сообщается, что приставкой Mi Box 4 можно будет воспользоваться при подключении к телевизору, монитору и даже проектору. В качестве основных коммуникационных опций здесь следует выделить наличие Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi. Однако нужно учитывать, что российским пользователям опции приставки вряд ли покажутся максимально привлекательными, так как в ней используются только потоковые сервисы, представленные в Китае: Big Four, Sohu и некоторые другие.Также известно, что приставка Mi Box 4 функционирует на базе Android TV, что позволяет с легкостью скачивать любые понравившиеся приложения из известного магазина. Никому не составит труда установить любимые игры с возможностью насладиться игровым процессом на большом телевизоре или с проектором. Примечательно ,столь привлекательное устройство обойдется всего в 79 долларов, что может положительным образом сказаться на популярности ТВ-приставки. Даже китайские потоковые сервисы не смогут огорчить российских пользователей, которые найдут чем развлечь себя в рамках всех возможностей данной приставки.