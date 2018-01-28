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Татьяна Устинова поведала, как сбросила 100 килограммов
Пока многие женщины думают, как сбросить пару лишних килограмм, популярная писательница Татьяна Устинова знает, что нужно для того, чтобы похудеть на целых сто килограмм.

Татьяна Устинова поведала, как сбросила 100 килограммов

В программе «Привет, Андрей!» Устинова рассказала, что избавиться от лишнего веса когда-то её заставили доктора. Из-за избыточного веса у автора популярных детективов появились тревожные симптомы, а именно возникли проблемы с сердцем, с общим самочувствием, при этом начали отекать ноги. Боясь за своё здоровье, женщина, взяв себя в руки, и в течение несколько лет избавилась от 100 килограммов.

Сын писательницы Тимофей сказал, что его мама может жестко, на несколько дней, ограничивать себя в еде. Также, если потребуется, она может часами заниматься в спортзале, изнуряя себя физическими нагрузками. Устинова отметила, что подумать касательно здоровье её заставили дети. Ради них Татьяна сидела на жестких диетах и сейчас периодически к ним прибегает.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:03
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