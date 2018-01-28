Татьяна Устинова поведала, как сбросила 100 килограммов

В программе «Привет, Андрей!» Устинова рассказала, что избавиться от лишнего веса когда-то её заставили доктора. Из-за избыточного веса у автора популярных детективов появились тревожные симптомы, а именно возникли проблемы с сердцем, с общим самочувствием, при этом начали отекать ноги. Боясь за своё здоровье, женщина, взяв себя в руки, и в течение несколько лет избавилась от 100 килограммов.Сын писательницы Тимофей сказал, что его мама может жестко, на несколько дней, ограничивать себя в еде. Также, если потребуется, она может часами заниматься в спортзале, изнуряя себя физическими нагрузками. Устинова отметила, что подумать касательно здоровье её заставили дети. Ради них Татьяна сидела на жестких диетах и сейчас периодически к ним прибегает.