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В семье Марии Максаковой новая смерть – умер отец певицы
У Марии Максаковой в семье новая смерть - певица в Facebook сообщила о том, что умер ее отец Петер Игенбергс, которому было 80 лет.

В семье Марии Максаковой новая смерть – умер отец певицы


Российская певица Мария Максакова в своем аккаунте Facebook сообщила о смерти ее отца Петера Игенбергса, который находился в возрасте 80 лет. В YouTube Мария опубликовала песню-посвящение на украинском языке «Ой у гаю при Дунаю».

Запись сопровождают фотографии певицы с родителями, с ее погибшим мужем Денисом Вороненковым и их совместным ребенком.

Своим подписчикам в соцсетях в ответ на комментарии Максакова написала: «Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю».

Отец Марии Максаковой был доктором физико-математических наук, имел латышские корни и гражданство ФРГ.

В начале января на подмосковной даче Петер Игенбергс перенес тяжелый инсульт, из-за которого оказался парализован полностью. До последнего за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который ранее нянчил Марию.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:00
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