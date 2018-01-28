В семье Марии Максаковой новая смерть – умер отец певицы
У Марии Максаковой в семье новая смерть - певица в Facebook сообщила о том, что умер ее отец Петер Игенбергс, которому было 80 лет.
Российская певица Мария Максакова в своем аккаунте Facebook сообщила о смерти ее отца Петера Игенбергса, который находился в возрасте 80 лет. В YouTube Мария опубликовала песню-посвящение на украинском языке «Ой у гаю при Дунаю».
Запись сопровождают фотографии певицы с родителями, с ее погибшим мужем Денисом Вороненковым и их совместным ребенком.
Своим подписчикам в соцсетях в ответ на комментарии Максакова написала: «Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю».
Отец Марии Максаковой был доктором физико-математических наук, имел латышские корни и гражданство ФРГ.
В начале января на подмосковной даче Петер Игенбергс перенес тяжелый инсульт, из-за которого оказался парализован полностью. До последнего за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который ранее нянчил Марию.
Российская певица Мария Максакова в своем аккаунте Facebook сообщила о смерти ее отца Петера Игенбергса, который находился в возрасте 80 лет. В YouTube Мария опубликовала песню-посвящение на украинском языке «Ой у гаю при Дунаю».
Запись сопровождают фотографии певицы с родителями, с ее погибшим мужем Денисом Вороненковым и их совместным ребенком.
Своим подписчикам в соцсетях в ответ на комментарии Максакова написала: «Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю».
Отец Марии Максаковой был доктором физико-математических наук, имел латышские корни и гражданство ФРГ.
В начале января на подмосковной даче Петер Игенбергс перенес тяжелый инсульт, из-за которого оказался парализован полностью. До последнего за ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который ранее нянчил Марию.