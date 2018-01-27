Опаловые волосы с голливудской волной стали новым модным трендом

Теперь от модниц потребуется сдержанность в опаловых цветах на так называемых голливудских локонахТаким образом, пик популярности окрашивания волос в ярко-радужные цвета всевозможных оттенков несколько притупился. Этот стиль начал уступать пальму первенства сдержанному «Голливудскому опалу». В определенном смысле облагораживает опальные волосы переливы прядей персикового и лавандового цветов, насыщенность которых уменьшается от корней к кончикам волос.Сочетание голливудских локонов с такого цвета окрашиванием выглядит довольно необычно и привлекательно. При этом цвет волос «автоматически» меняется на протяжении времени: яркие прядки постепенно вымываются вплоть до преображения прически в натуральный блонд.