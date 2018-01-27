Виктория Романец призывает людей уже сейчас приводить тело в порядок к лету

"Ух, что будет к лету. Я прям помешалась на всей этой теме. Сколько уделяете спорту времени?", - обратилась Виктория к своим фолловерам.

28-летняя телезвезда получает удовольствие от занятий в спортзале, наблюдая раз за разом, как её тело становится более совершенным. На сегодняшний день при росте 173 см девушка весит 58 килограммов, но хочет достигнуть планки в 55 кг, что станет для неё идеалом.По словам Романец, в спортзале она появляется практически каждый день, где не жалеет себя различными упражнениями. Кроме того, в её программе похудения включены бассейн, массаж и обертывания.В комментариях подписчики начали рассказывать, как сами тренируются, приводя тело в порядок. Многие задают вопросы Романец, пытаясь выяснить детали её системы похудения. Вика упомянула в сообщении, что в настоящее время проходит очистку организма, и это особенно заинтересовало фанатов.