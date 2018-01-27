Опрос показал, что большинство россиян едят суп по будням

17% россиян придерживаются диеты согласно медицинским показаниям. 10% граждан ограничивают себя для контроля веса. 6% питаются согласно религиозным предписаниям. 1% респондентов едят только растительную пищу. 25% опрошенных легко переносят ограничения в питании. 8% испытывают в этом сложности. Режим питания соблюдают 47% граждан. Не придерживаются его 52%. Около 76% опрошенных предпочитают по будням есть суп. А вот 21% респондентов не едят первое.37% опрошенных говоря касательно состояния здоровья, заметили, что чувствуют себя довольно хорошо. При этом 45% назвали здоровье удовлетворительным. 18% респондентов назвали состояние своего здоровья негативным. Стоит отметить, что опрос проводили 20–21 января. В нём участвовало 1500 человек из 104 населённых пунктов в 53 субъектах России.