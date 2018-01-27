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Опрос показал, что большинство россиян едят суп по будням
Из результатов опроса, который провёл фонд "Общественное мнение", стало известно, что 65% россиян не соблюдают ограничения в еде.

Опрос показал, что большинство россиян едят суп по будням

17% россиян придерживаются диеты согласно медицинским показаниям. 10% граждан ограничивают себя для контроля веса. 6% питаются согласно религиозным предписаниям. 1% респондентов едят только растительную пищу. 25% опрошенных легко переносят ограничения в питании. 8% испытывают в этом сложности. Режим питания соблюдают 47% граждан. Не придерживаются его 52%. Около 76% опрошенных предпочитают по будням есть суп. А вот 21% респондентов не едят первое.

37% опрошенных говоря касательно состояния здоровья, заметили, что чувствуют себя довольно хорошо. При этом 45% назвали здоровье удовлетворительным. 18% респондентов назвали состояние своего здоровья негативным. Стоит отметить, что опрос проводили 20–21 января. В нём участвовало 1500 человек из 104 населённых пунктов в 53 субъектах России.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 21:42
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