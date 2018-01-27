Каннабидиол может помочь эпилептикам избавиться от половины приступов
На третьей фазе клинических испытаний вещества из состава конопли, известного как каннабидиол, определена эффективность препарата, как применение терапии вспомогательного характера при тяжелых формах эпилепсии. Каннабидиолом снижена периодичность судорог у пациентов с синдромом Леннокса-Гасто, причем уменьшена почти вдвое. При этом у больных уже была сформирована определенная устойчивость к лекарствам. С результатами исследований рандомизированного плацебо-контролируемого анализа, можно ознакомиться в Lancet.
Завершение третьей фазы клинических испытаний каннабидиола, провели в 2015 году. Исследователи привлекли 171-го пациента, в возрасте от двух до 55 лет, с синдромом Леннокса - Гасто. Всем пациентам проведена терапия, с применением трех противоэпилептических препаратов. Результаты не привели к успеху, их состояние оставалось тяжелым.
Испытания провели в условиях 24--х клинических центров в Нидерландах, Польше и США, на протяжении 14 недель. Каннабидиол принимала ежедневно половина пациентов (86 человек), доза составляла 20 мг/кг, как дополнение к обычной персональной терапии. Второй половине врачи назначили плацебо.
При подведении итогов испытаний, у участников в первой опытной группы число судорог снизилось на 44%. Как пациенты, так и их опекуны, отметили значительное улучшение общего состояния. Улучшения наблюдались и в группе плацебо, где у 22% наблюдалось снижение судорог. Но у группы, принимавшей лекарство, наблюдается более достоверный положительный эффект.
Завершение третьей фазы клинических испытаний каннабидиола, провели в 2015 году. Исследователи привлекли 171-го пациента, в возрасте от двух до 55 лет, с синдромом Леннокса - Гасто. Всем пациентам проведена терапия, с применением трех противоэпилептических препаратов. Результаты не привели к успеху, их состояние оставалось тяжелым.
Испытания провели в условиях 24--х клинических центров в Нидерландах, Польше и США, на протяжении 14 недель. Каннабидиол принимала ежедневно половина пациентов (86 человек), доза составляла 20 мг/кг, как дополнение к обычной персональной терапии. Второй половине врачи назначили плацебо.
При подведении итогов испытаний, у участников в первой опытной группы число судорог снизилось на 44%. Как пациенты, так и их опекуны, отметили значительное улучшение общего состояния. Улучшения наблюдались и в группе плацебо, где у 22% наблюдалось снижение судорог. Но у группы, принимавшей лекарство, наблюдается более достоверный положительный эффект.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:55