Каннабидиол может помочь эпилептикам избавиться от половины приступов

Завершение третьей фазы клинических испытаний каннабидиола, провели в 2015 году. Исследователи привлекли 171-го пациента, в возрасте от двух до 55 лет, с синдромом Леннокса - Гасто. Всем пациентам проведена терапия, с применением трех противоэпилептических препаратов. Результаты не привели к успеху, их состояние оставалось тяжелым.Испытания провели в условиях 24--х клинических центров в Нидерландах, Польше и США, на протяжении 14 недель. Каннабидиол принимала ежедневно половина пациентов (86 человек), доза составляла 20 мг/кг, как дополнение к обычной персональной терапии. Второй половине врачи назначили плацебо.При подведении итогов испытаний, у участников в первой опытной группы число судорог снизилось на 44%. Как пациенты, так и их опекуны, отметили значительное улучшение общего состояния. Улучшения наблюдались и в группе плацебо, где у 22% наблюдалось снижение судорог. Но у группы, принимавшей лекарство, наблюдается более достоверный положительный эффект.