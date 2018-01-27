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Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до ста человек
Причиной массового отравления, а также заболевания кишечной инфекцией детей хабаровской гимназии №3 является салат. Информация передана пресс-службой краевого управления Роспотребнадзора.

Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до ста человек

Стало известно, что в пищеблоке заведения салат изготавливали в большом объеме. Его без перчаток фасовали в контейнеры. Объем контейнеров с салатом, размер холодильного оборудования в данном случае не позволял сохранять готовую продукцию с соблюдениями температурных требований. В ходе лабораторных исследований на пищеблоке от двух поваров выделен норовирус.

В хабаровской третьей гимназии в пятницу зафиксировали случаи отравления школьников. Количество заболевших кишечной острой инфекцией к субботе составило сто человек. У детей заболевание протекает в средней/легкой степени тяжести. В итоге Роспотребнадзор закрыл на карантин гимназию, начав при этом проверку учебного заведения, а также поставщика школьного питания.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 20:05
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