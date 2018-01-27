Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до ста человек

Стало известно, что в пищеблоке заведения салат изготавливали в большом объеме. Его без перчаток фасовали в контейнеры. Объем контейнеров с салатом, размер холодильного оборудования в данном случае не позволял сохранять готовую продукцию с соблюдениями температурных требований. В ходе лабораторных исследований на пищеблоке от двух поваров выделен норовирус.В хабаровской третьей гимназии в пятницу зафиксировали случаи отравления школьников. Количество заболевших кишечной острой инфекцией к субботе составило сто человек. У детей заболевание протекает в средней/легкой степени тяжести. В итоге Роспотребнадзор закрыл на карантин гимназию, начав при этом проверку учебного заведения, а также поставщика школьного питания.