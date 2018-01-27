Виктория Лопырева заявила, что штамп в паспорте для нее значения не имеет

Виктория Лопырева очень занятой человек, но это не мешает ей находить время на устройство своей личной жизни. Прошлым летом было объявлено о том, что модель и исполнитель Николай Басков собираются связать себя узами брака. Это заявление было сделано певцом в Грозном во время званого мероприятия, а также он захотел видеть свидетелем на своей свадьбе Рамзана Кадырова главу Чечни.Дата свадьбы была назначена на 5 октября, но, к сожалению, так и не состоялась, в связи, с чем фанаты решили, что знаменитости просто это затеяли ради пиара. Но позже Басков заявил, что на это есть уважительная причина и влюбленные вновь продолжили встречаться. И теперь звезды обещают, что радостное событие произойдет в 2018 году, когда оба уладят все свои дела и спокойно смогут уделить время намеченному мероприятию.А в недавнем интервью девушка призналась, что штамп для нее не имеет значения, а вот деток должно быть много.