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Виктория Лопырева заявила, что штамп в паспорте для нее значения не имеет
Виктория Лопырева дала интервью и честно призналась, что никогда никакого значения для нее не имел штамп в паспорте. Но при всем при этом девушка очень мечтает, чтобы у нее было несколько детей.

Виктория Лопырева заявила, что штамп в паспорте для нее значения не имеет


Виктория Лопырева очень занятой человек, но это не мешает ей находить время на устройство своей личной жизни. Прошлым летом было объявлено о том, что модель и исполнитель Николай Басков собираются связать себя узами брака. Это заявление было сделано певцом в Грозном во время званого мероприятия, а также он захотел видеть свидетелем на своей свадьбе Рамзана Кадырова главу Чечни.

Дата свадьбы была назначена на 5 октября, но, к сожалению, так и не состоялась, в связи, с чем фанаты решили, что знаменитости просто это затеяли ради пиара. Но позже Басков заявил, что на это есть уважительная причина и влюбленные вновь продолжили встречаться. И теперь звезды обещают, что радостное событие произойдет в 2018 году, когда оба уладят все свои дела и спокойно смогут уделить время намеченному мероприятию.

А в недавнем интервью девушка призналась, что штамп для нее не имеет значения, а вот деток должно быть много.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:10
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