Вертолет армии США по ошибке обстрелял автомобили местной полиции

Известно, что инцидент произошел в районе Эль-Багдади, в провинции Эль-Анбар. Представители местного телевизионного канала подтверждают, что под огонь американских военных попали полицейские и руководитель местной администрации. Сообщается, что кортеж направлялся на встречу с одним и племенных шейхов.Руководство объединенных антитеррористических сил Ирака сделало заявление, в котором было указано, что в районе обстрела проходила спецоперация, а сверху наземную службу подстраховывал вертолет. По завершении миссии в колону силовиков бросили гранату, и началась перестрелка. На обратном пути в силовиков начали стрелять из вертолета, а в летательном аппарате оказалось много вооруженных людей.Сейчас ведется расследование случившегося.