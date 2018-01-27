Вертолет армии США по ошибке обстрелял автомобили местной полиции
Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», американские пилоты военного вертолета по ошибке открыли огонь по автомобилям местной полиции. В результате обстрела погибло 7 человек и 11 людей получили ранения.
Известно, что инцидент произошел в районе Эль-Багдади, в провинции Эль-Анбар. Представители местного телевизионного канала подтверждают, что под огонь американских военных попали полицейские и руководитель местной администрации. Сообщается, что кортеж направлялся на встречу с одним и племенных шейхов.
Руководство объединенных антитеррористических сил Ирака сделало заявление, в котором было указано, что в районе обстрела проходила спецоперация, а сверху наземную службу подстраховывал вертолет. По завершении миссии в колону силовиков бросили гранату, и началась перестрелка. На обратном пути в силовиков начали стрелять из вертолета, а в летательном аппарате оказалось много вооруженных людей.
Сейчас ведется расследование случившегося.
Известно, что инцидент произошел в районе Эль-Багдади, в провинции Эль-Анбар. Представители местного телевизионного канала подтверждают, что под огонь американских военных попали полицейские и руководитель местной администрации. Сообщается, что кортеж направлялся на встречу с одним и племенных шейхов.
Руководство объединенных антитеррористических сил Ирака сделало заявление, в котором было указано, что в районе обстрела проходила спецоперация, а сверху наземную службу подстраховывал вертолет. По завершении миссии в колону силовиков бросили гранату, и началась перестрелка. На обратном пути в силовиков начали стрелять из вертолета, а в летательном аппарате оказалось много вооруженных людей.
Сейчас ведется расследование случившегося.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:55