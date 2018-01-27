Российские авиакомпании предупреждают о поддельных билетах на територию Мексики

Администраторами авиакомпании «Россия» обнаружена массовая продажа недействительных билетов на запланированные рейсы в Мексику. Туристам со стороны мошенников предлагается посещение данного государства. В данном случае речь идёт в отношении курорта Канкун. Российская авиация и Ростуризм по этому поводу запланировали срочные совещания. Из регламента авиаперевозчика в Мексике следует, что турист, пролетевший на самолете перевозчика, на нём должен вернуться обратно.«Россия» завершает со 2 февраля чартерные рейсы осуществлять в курорты Мексики. Администрация перевозчика советует быть осторожными российским гражданам.