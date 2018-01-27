Репутация ученого облегчает публикацию научной статьи

В рамках научной работы исследовались публикации, написанные за последние 8 лет в четырех изданиях о компьютерах. Во время рецензии, когда научное сообщество должно признать достоверность публикации, авторы работы известны, что косвенно может повлиять на оценку статьи. В рамках исследования были проанализированы 2,9 тыс. работы, на которые выставлены около 7 тыс. оценок.Ученые пришли к выводу, что репутация автора работы прямо влияет на оценку статьи, когда считается, что ученые с большим жизненным опытом обладают большим багажом знаний. Поэтому оказалось, что авторы с высокими рейтингами имели на 5-10% больше шансов получить положительный отзыв, чем авторы с малоизвестным именем.