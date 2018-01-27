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Репутация ученого облегчает публикацию научной статьи
Международная группа ученых из Университета Карла Линнея (Швеция) провела ряд исследований, установив, что репутация автора научной публикации облегчает прохождение статьи, информирует Journal of Informetrics.

Репутация ученого облегчает публикацию научной статьи


В рамках научной работы исследовались публикации, написанные за последние 8 лет в четырех изданиях о компьютерах. Во время рецензии, когда научное сообщество должно признать достоверность публикации, авторы работы известны, что косвенно может повлиять на оценку статьи. В рамках исследования были проанализированы 2,9 тыс. работы, на которые выставлены около 7 тыс. оценок.

Ученые пришли к выводу, что репутация автора работы прямо влияет на оценку статьи, когда считается, что ученые с большим жизненным опытом обладают большим багажом знаний. Поэтому оказалось, что авторы с высокими рейтингами имели на 5-10% больше шансов получить положительный отзыв, чем авторы с малоизвестным именем.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:00
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