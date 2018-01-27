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Мария Лиман показала голое фото в бассейне из Таиланда
Мария Лиман показала свое голое фото в бассейне из Таиланда.

Популярная российская модель Мария Лиман опубликовала на своей странице в сети Instagram новый фотоснимок. На нем девушка предстала предсказуемо обнаженной.

Мария Лиман показала голое фото в бассейне из Таиланда


По признанию девушки, она находилась на отдыхе в Таиланде. Девушка снабдила фото коротким комментарием. С ее слов, она собирается мыть ноги и идти ко сну. Лиман предстала на фото абсолютно обнаженной возле бассейна, слегка прикрыв грудь руками.
Девушка отпраздновала очередной день рождения и призналась, что сама является лучшим подарком.

Многочисленные фолловеры согласились с этим утверждением, публикация набрала за короткий срок множество комментариев и лайков. Притом среди высказанных мнений нашлись и негативные, осудивших Марию за излишнюю откровенность образа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 12:24
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