Мария Лиман показала голое фото в бассейне из Таиланда

Популярная российская модель Мария Лиман опубликовала на своей странице в сети Instagram новый фотоснимок. На нем девушка предстала предсказуемо обнаженной.По признанию девушки, она находилась на отдыхе в Таиланде. Девушка снабдила фото коротким комментарием. С ее слов, она собирается мыть ноги и идти ко сну. Лиман предстала на фото абсолютно обнаженной возле бассейна, слегка прикрыв грудь руками.Девушка отпраздновала очередной день рождения и призналась, что сама является лучшим подарком.Многочисленные фолловеры согласились с этим утверждением, публикация набрала за короткий срок множество комментариев и лайков. Притом среди высказанных мнений нашлись и негативные, осудивших Марию за излишнюю откровенность образа.