Устройство будет установлено вследствие якобы существующей угрозы, так называемой «российской агрессии». По словам представителей британского МО, правительство Лондона обеспокоила повышенная активность со стороны Москвы. Отмечается, что Россия планирует якобы уничтожить критическую инфраструктуру Соединённого Королевства. Такой радар обойдется в 10 000 000 фунтов стерлингов. Он войдёт в систему национального центра быстрого реагирования, отвечающего за безопасность британского воздушного пространства.Уильямсон и Николас Картер - глава генштаба, раньше отмечали, что Москва якобы планирует нанести определённый урон инфраструктуре Великобритании. Такие высказывания в МО России объяснили борьбой «за денежные знаки», подразумевая стремление оборонных ведомств повысить бюджет на свои возникающие нужды.