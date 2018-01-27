Около половины больных обращаются за советом к «Доктору Гуглу»

Исследовательская работа показала, что почти 50 % больных людей обращаются за советом вовсе не к врачам, а к «Доктору Гуглу». Здесь, считают заболевшие, советы являются испытанными на себе и более результативными. Более того, рекомендации, полученные в Сети, абсолютно бесплатны, и это очень немаловажно.Исследовательские данные были получены немецкими экспертами. Сообщается, что сейчас подавляющее большинство больных предпочитают общаться с такими заболевшими людьми, «отправляясь» в Сеть для поиска решения проблем со здоровьем. Как отметили исследователи, в большинстве случаев запросы пользователей обращены за поиском информации по фармацевтическим препаратам, которые наиболее эффективно помогут справиться с тем или иным заболеванием.Кроме всего, любопытным фактом является то, что более 60 % посетивших медучреждение, при этом оплатив услуги врача, тут же сравнивают информацию, полученную от медиков, в интернете. Специалисты также установили, что половина больных людей, получивших советы от «Доктора Гугла», вполне довольны результатом их воздействия.