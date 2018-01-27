Changan выводит на рынок бюджетную копию Land Rover Discovery

Стоимость копии Land Rover Discovery 4 весьма привлекательная, на китайском рынке автомобиль доступен от 49 900 юаней. Внедорожник Changan X70A предлагается в пяти вариантах исполнения. Габариты автомобиля составляют 4 620/1 770/1 820 мм, при колёсной базе 2 750 мм.В качестве силовой установки автомобиля Changan X70A выступает атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 96 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 5-ступенчатой «механикой». Привод у внедорожника только передний.В оснащение «китайца» входит система стабилизации, мультимедийный комплекс, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, помощник при спуске и подъёме, а также люк с электроприводом и кожаная отделка салона.