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Changan выводит на рынок бюджетную копию Land Rover Discovery
Представители компании Changan на рынок выводят новый внедорожник X70A. Данный автомобиль получил дизайн позаимствованный у британского автомобиля Land Rover Discovery 4.

Changan выводит на рынок бюджетную копию Land Rover Discovery


Стоимость копии Land Rover Discovery 4 весьма привлекательная, на китайском рынке автомобиль доступен от 49 900 юаней. Внедорожник Changan X70A предлагается в пяти вариантах исполнения. Габариты автомобиля составляют 4 620/1 770/1 820 мм, при колёсной базе 2 750 мм.
В качестве силовой установки автомобиля Changan X70A выступает атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 96 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 5-ступенчатой «механикой». Привод у внедорожника только передний.

В оснащение «китайца» входит система стабилизации, мультимедийный комплекс, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, помощник при спуске и подъёме, а также люк с электроприводом и кожаная отделка салона.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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