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Дмитрий Маликов снова стал папой
У певца и композитора Дмитрия Маликова родился еще один ребенок.

Дмитрий Маликов снова стал папой


В элитной клинике Санкт-Петербурга суррогатная мать подарила 47-летнему Дмитрию Маликову и его жене второго ребенка. Пара приняла поздравления с радостным событием, однако никаких подробностей сообщать общественности не стали. По словам артиста, ему «нужно немного времени».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:00
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