Дмитрий Маликов снова стал папой
У певца и композитора Дмитрия Маликова родился еще один ребенок.
В элитной клинике Санкт-Петербурга суррогатная мать подарила 47-летнему Дмитрию Маликову и его жене второго ребенка. Пара приняла поздравления с радостным событием, однако никаких подробностей сообщать общественности не стали. По словам артиста, ему «нужно немного времени».
В элитной клинике Санкт-Петербурга суррогатная мать подарила 47-летнему Дмитрию Маликову и его жене второго ребенка. Пара приняла поздравления с радостным событием, однако никаких подробностей сообщать общественности не стали. По словам артиста, ему «нужно немного времени».