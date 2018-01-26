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Татьяна Навка продемонстрировала свои идеальные ягодицы
Татьяна Навка в своём микроблоге Instagram обнародовала новое фото. Отечественная фигуристка показала прекрасную физическую форму, и идеальные ягодицы в чёрных обтягивающих лосинах.

Татьяна Навка продемонстрировала свои идеальные ягодицы

Татьяна Навка регулярно выкладывает новые снимки, чем и радует своих многочисленных фанатов. Одиннадцать часов назад в рамках Instagram фигуристка поведала касательно нового упражнения именуемого «Головоломка». С помощью фото Татьяна Навка сумела продемонстрировать не только отличную физическую форму, так как не каждый сможет так «свернуться», а также идеальную подтянутую пятую точку.

Татьяна Навка продемонстрировала свои идеальные ягодицы

На публикации спортсменка изображена в черных обтягивающих лосинах и нежно-розовой футболке. Фанаты мгновенно отреагировали на пост и забросали Татьяну комплиментами. За одиннадцать часов количество лайков превысило 17 тысяч. Многие фолловеры отметили необычайную гибкость фигуристки и спросили, как можно научиться делать такое упражнение.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:01
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