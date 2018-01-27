День рождения: Традиции и история любимого праздника

Не все радостно воспринимают события, напоминающие о приближении старости, а также народ охотно устраивает пышные юбилеи и предпочитает не отмечать 33-летие и 40-летие, считая эти даты плохими в жизни. Многие взрослые особы предпочитают провести торжество в будничном режиме, но чтобы разобраться во всех его нюансах, стоит побывать в Древнем Египте. Тогда фараоны считались наследниками богов, так что их рождение становилось государственным событием. Все жители несли во дворцы дары, чтобы они жили долго и счастливо. Греки во время почитания своих жителей Олимпа жертвовали им фрукты и дары моря, а дальше традиция стала настолько популярной, что было решено отмечать праздники, связанные с дедами, отцами и сыновьями.Выпечка сладостей и зажигание свечей пришли к нам от немцев, которые будили именинников утром, чтобы подарить пирог с такими украшениями, а дальше сам ритуал проходил в вечернее время, когда собирались гости. Средневековые служители церкви запрещали праздники, напоминающие о совершенных грехах, но эпоха Возрождения изменило их мнение, так что после этого день рождения был связан с благословением Бога и приходом в мир новой души. Сейчас только 5% людей прислушиваются к словам священников, упоминающих о человеческом предназначении. Они советуют отмечать этот день с семьей или близкими друзьями, говорящими от чистого сердца. Пьянство или прелюбодеяние в такое время только разрушает душу, но каждый год становится показателем успехов, достигнутых в жизни.Дети особенно нуждаются в праздничной атмосфере, которая может больше никогда не повториться. Потому родителям стоит постараться устроить им настоящий сюрприз и увидеть сияющие глаза малышей. Взрослые тоже подсознательно хотят иметь подарки и поздравления, хотя могут отрицать это на словах. Девушки ждут чудес от своих избранников, так что пренебрежение или забывчивость с их стороны может надолго разрушить мир мечты, а мужчины в душе всегда остаются детьми и желают услышать теплые слова от близких людей, особенно, если ощущают себя неполноценными особами. Старшее поколение радуется каждому прожитому году и самым большим подарком для него становится приезд детей вместе с внуками домой. Праздник помогает вспомнить, что каждый человек существует в этом огромном мире, а также заставляет обратить внимания на себя, что особо касается женщин.В честь такого события можно не только заказать подарок родственникам, но и надеть на себя красивый наряд, после чего провести время в ресторане вместо обычной домашней готовки. День рождения вызывает желание блистать своей красотой, а привычные ритмы не позволяют дамам насладиться особой атмосферой торжества. Можно пригласить самых близких людей или побыть вместе с избранником, вспоминая самые счастливые моменты семейной жизни. Позитивные эмоции, полученные на очередном событии года, дадут возможность осознать дары жизни, но также способствуют ее изменению, если в этом есть необходимость.