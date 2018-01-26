Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов долларов
Иностранцы задолжали россиянам огромные деньги - 125 миллиардов долларов.
Долг от нерезидентов России в отношении резидентов состоянием на декабрь 2017 года оказалась огромной. Это - 125 миллиардов долларов, включая более 35 миллиардов долга по невозвращенным займов.
Как пояснил заместитель Банка Российской Федерации, эта задолженность увеличилась на более, чем три миллиарда долларов только за последние три месяца и дальше только растет.
Все каналы выведения доходов являются не легитимными и квалифицируются, как мошенничество.
В скором времени в Госдуме планируют принять закон, которым будет предусмотрена репатриация средств нерезидентов от договоров займа в пользу российских резидентов.
Стоит заметить, что крупный капитал пытается сделать все возможное для того, чтобы этот закон не был принят. Причем в их числе и предприятия «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Зарубежнефть», которые выступили за освобождение от репатриации финансирования геологоразведки и добычи ископаемых ресурсов.
Долг от нерезидентов России в отношении резидентов состоянием на декабрь 2017 года оказалась огромной. Это - 125 миллиардов долларов, включая более 35 миллиардов долга по невозвращенным займов.
Как пояснил заместитель Банка Российской Федерации, эта задолженность увеличилась на более, чем три миллиарда долларов только за последние три месяца и дальше только растет.
Все каналы выведения доходов являются не легитимными и квалифицируются, как мошенничество.
В скором времени в Госдуме планируют принять закон, которым будет предусмотрена репатриация средств нерезидентов от договоров займа в пользу российских резидентов.
Стоит заметить, что крупный капитал пытается сделать все возможное для того, чтобы этот закон не был принят. Причем в их числе и предприятия «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Зарубежнефть», которые выступили за освобождение от репатриации финансирования геологоразведки и добычи ископаемых ресурсов.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 23:50