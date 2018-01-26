Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов долларов

Долг от нерезидентов России в отношении резидентов состоянием на декабрь 2017 года оказалась огромной. Это - 125 миллиардов долларов, включая более 35 миллиардов долга по невозвращенным займов.Как пояснил заместитель Банка Российской Федерации, эта задолженность увеличилась на более, чем три миллиарда долларов только за последние три месяца и дальше только растет.Все каналы выведения доходов являются не легитимными и квалифицируются, как мошенничество.В скором времени в Госдуме планируют принять закон, которым будет предусмотрена репатриация средств нерезидентов от договоров займа в пользу российских резидентов.Стоит заметить, что крупный капитал пытается сделать все возможное для того, чтобы этот закон не был принят. Причем в их числе и предприятия «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Зарубежнефть», которые выступили за освобождение от репатриации финансирования геологоразведки и добычи ископаемых ресурсов.