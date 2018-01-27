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Американские "стелсы" смогут увидеть даже без радаров
Во время создания истребителя F-22 были задействованы технологии радиолокационной заметности, но проблема в том, что они оказались бесполезны из-за гражданской системы, контролирующей полеты.

Это связано с тем, что по новым правилам в течении ближайших двух лет все боевые самолеты Америки должны быть оснащены специальным модулем ADS-B, который передает станциям данные о полете, а именно: местонахождение объекта, высоту, скорость, направление и т.д. А все эти данные могут быть переданы и доступны всем желающим.

Эксперты уверены, что данная система очень полезна, особенно в вопросах гражданской авиации и урегулирования воздушного движения. Но минус в том, что такой модуль ставит крест на главном козыре новых американских истребителей, а именно на их скрытности.
Американские "стелсы" смогут увидеть даже без радаров

Эксперты из контрольного управления в США уверены, что этот модуль не должен использоваться для F-22, так как противники смогут следить за ними, даже не задействую радары.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:00
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