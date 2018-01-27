Американские "стелсы" смогут увидеть даже без радаров

Это связано с тем, что по новым правилам в течении ближайших двух лет все боевые самолеты Америки должны быть оснащены специальным модулем ADS-B, который передает станциям данные о полете, а именно: местонахождение объекта, высоту, скорость, направление и т.д. А все эти данные могут быть переданы и доступны всем желающим.Эксперты уверены, что данная система очень полезна, особенно в вопросах гражданской авиации и урегулирования воздушного движения. Но минус в том, что такой модуль ставит крест на главном козыре новых американских истребителей, а именно на их скрытности.Эксперты из контрольного управления в США уверены, что этот модуль не должен использоваться для F-22, так как противники смогут следить за ними, даже не задействую радары.