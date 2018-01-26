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Рустам Солнцев назвал Катю Жужу подлым человеком
Как известно, Катя Жужа покинула место ведущей телешоу "Дом-2", объяснив это желанием посвятить себя полностью семье. Но Рустам Солнцев знает, что девушка была уволена по конкретной причине.

Рустам, являющийся одним из самых узнаваемых звёзд скандальной телестройки, ныне является одним из самых активных критиков российского шоу-бизнеса. Прошёлся остроумный шоумен, и кстати, уже не первый раз, по Кате Жуже, которая ещё не так давно занимала престижный пост в системе проекта "Дома-2".

Рустам Солнцев назвал Катю Жужу подлым человеком

Солнцев объяснил, что руководство телешоу приняло решение расстаться с брюнеткой по той причине, что та не могла устоять перед соблазном вступить в интимные отношения прямо на Сейшелах, где от неё требовалось чётко следовать инструкциям.

Рустам также рассказал случай, который открыл ему глаза на то, что из себя представляет Жужа. Как-то раз Катя стала виновницей испорченного эфира, но вместо того, чтобы признать свою ошибку, она подставила Солнцева. После этого мужчина понял, что Жужа является подлым человеком, на которого нельзя положиться, поэтому никаких общих дел с ней иметь более не желает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:38
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