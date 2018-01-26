В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали доступнее

В частности, паркетник Chery Tiggo 3 в модификации Comfort подешевел на 17 100 рублей, а цена «топовой» модели Luxury снизилась на 10 000 рублей. Отмечается, что на все кроссоверы Tiggo 3, которые были собраны в 2017 году, предлагается скидка в размере 50 000 рублей.Флагманская модель Chery Tiggo 5 в комплектации Standart снизилась в цене на 30 000 рублей, а в более укомплектованной версии Comfort подешевела на 50 000 рублей. Стоимость самой маленькой модели кроссовера Tiggo 2 2017 года выпуска снизилась на 30 000 тысяч рублей.