Жительница Петербурга погибла от ожогов при прорыве трубы в квартире

24 января обнаружили труп 62-летней хозяйки квартиры в многоэтажке на проспекте Большевиков. Ее тело на 90% было покрыто термоожогами. Правоохранители установили, что перед этим в ее жилище побывал сантехник, сотрудник управляющей компании. Мужчина поменял «водяные» счетчики.Предварительной причиной гибели пенсионерки называют полученные в результате прорыва трубы с горячей водой термические ожоги. Сотрудник управляющей компании, менявший приборы учета воды, задержан. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.По факту предоставления услуг, не соответствующих технике безопасности открыто уголовное производство. За такую халатность, повлекшую гибель человека, виновный может на 10 лет сесть за решетку.