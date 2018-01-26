Новый Mercedes-Benz SL сделают 800-сильным гибридом

Общая мощность установки составляет 800 л.с. Новая версия может войти в модельную линейку Mercedes-AMG. Так в силовой линейке нового авто появятся два 8-цилиндровых двигателя на 612 и 522 л.с. и рядный шестицилиндровый мотор на 435 л.с. Новая версия Mercedes-Benz SL не будет иметь жесткой складной крыши. По всей видимости, в авто установят 2 дополнительных пассажирских места.Перечень функций новинки предусматривает активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полный привод 4Matic, полноуправляемое шасси, пневмоподвеску. Эксперты отмечают, что гибрид на 800 лошадиных сил будет установлен не только в новом Mercedes-Benz SL. Такой агрегат будет также иметься в Mercedes-AMG GT4, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz S-Class.