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Новый Mercedes-Benz SL сделают 800-сильным гибридом
В сети опубликованы данные, согласно которым новая версия Mercedes-Benz SL под капот получит гибридный мотор, состоящий из электрического мотора и восьмицилиндрового 4-литрового двигателя.

Новый Mercedes-Benz SL сделают 800-сильным гибридом

Общая мощность установки составляет 800 л.с. Новая версия может войти в модельную линейку Mercedes-AMG. Так в силовой линейке нового авто появятся два 8-цилиндровых двигателя на 612 и 522 л.с. и рядный шестицилиндровый мотор на 435 л.с. Новая версия Mercedes-Benz SL не будет иметь жесткой складной крыши. По всей видимости, в авто установят 2 дополнительных пассажирских места.

Перечень функций новинки предусматривает активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полный привод 4Matic, полноуправляемое шасси, пневмоподвеску. Эксперты отмечают, что гибрид на 800 лошадиных сил будет установлен не только в новом Mercedes-Benz SL. Такой агрегат будет также иметься в Mercedes-AMG GT4, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz S-Class.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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