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Илон Маск заподозрен в намерении продажи огнеметов
Пользователи Reddit заподозрили Илона Маска в том, что намерен продавать огнеметы.
Илон Маск заподозрен в намерении продажи огнеметов


Вывод о том, что Илон Маск, генеральный директор и основатель SpaceX, начнет продавать огнеметы, сделали пользователи Reddit.

Пользователи выявили, что при переходе по одной из ссылок на официальном сайте фирмы The Boring Company и введении соответствующего пароля юзеры переводятся на страницу с концептом огнемета.

Стоимость устройств 600 долларов, но пока товар недоступен для покупки. Если огнемет и поступит в продажу, то, предположительно, это произойдет в апреле.

11 декабря в Сети появилось сообщение о том, что Маск пообещал выпустить огнемет после продажи 50 тысяч кепок The Boring Company.

Напоминаем, Илон Маск 19 октября представил в своем аккаунте Instagram черную кепку с белой надписью The Boring Company, разработанную при его участии.
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Вчера, 19:40
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