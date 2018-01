Илон Маск заподозрен в намерении продажи огнеметов

Вывод о том, что Илон Маск, генеральный директор и основатель SpaceX, начнет продавать огнеметы, сделали пользователи Reddit.Пользователи выявили, что при переходе по одной из ссылок на официальном сайте фирмы The Boring Company и введении соответствующего пароля юзеры переводятся на страницу с концептом огнемета.Стоимость устройств 600 долларов, но пока товар недоступен для покупки. Если огнемет и поступит в продажу, то, предположительно, это произойдет в апреле.11 декабря в Сети появилось сообщение о том, что Маск пообещал выпустить огнемет после продажи 50 тысяч кепок The Boring Company.Напоминаем, Илон Маск 19 октября представил в своем аккаунте Instagram черную кепку с белой надписью The Boring Company, разработанную при его участии.