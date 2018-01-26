Дима Билан подружился со слоном на отдыхе

Почти все отечественные знаменитости отправляются после зимних праздников в отпуск, ближе к теплым странам, и Дима Билан не исключение. Певец делится со своими подписчиками публикациями, на которых он активно проводит время, купается в бассейне и просто наслаждается времяпровождением. Артист уже даже успел завести себе друга в лице слона и выставил фото с подписью: «Нашел тут себе местного друга».Все поклонники приятно отзывались о новом друге Димы Билана, а многие говорили в комментариях о том, что сами бы хотели подружиться со слоном. Всего за несколько часов публикация набрала более семи тысяч лайков и множество комментариев.