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Дима Билан подружился со слоном на отдыхе
Дима Билан показал своим поклонникам в Instagram фотографию, на которой он продемонстрировал своего нового достаточно необычного друга – слона.

Почти все отечественные знаменитости отправляются после зимних праздников в отпуск, ближе к теплым странам, и Дима Билан не исключение. Певец делится со своими подписчиками публикациями, на которых он активно проводит время, купается в бассейне и просто наслаждается времяпровождением. Артист уже даже успел завести себе друга в лице слона и выставил фото с подписью: «Нашел тут себе местного друга».
Дима Билан подружился со слоном на отдыхе

Все поклонники приятно отзывались о новом друге Димы Билана, а многие говорили в комментариях о том, что сами бы хотели подружиться со слоном. Всего за несколько часов публикация набрала более семи тысяч лайков и множество комментариев.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 21:35
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