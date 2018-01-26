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Самбурская заинтриговала фанатов фото со съёмок «секретного проекта»
Настасья Самбурская обнародовала в рамках Instagram фото, сделанное на съёмках «секретного проекта». Артистка в очередной раз продемонстрировала свою точёную фигуру и подкачанные формы.

Самбурская заинтриговала фанатов фото со съёмок «секретного проекта»

На данном снимке актриса позирует перед объективом камеры в коротких шортах и чёрной футболке. На заднем плане фото находится зеркало, где отражается задняя часть тела актрисы. Настасья держит свободную руку перед камерой так, что кажется, вроде бы девушка стоит на своей ладони. Поклонники засыпали Самбурскую массой комплиментов касательно упругого тела своей любимицы.

Знаменитость, ещё больше заинтриговала подписчиков подписью под снимком, отметив небольшой утренний лёгкий идиотизм на съёмках секретного телепроекта. В данное время артистка является ведущей известного телешоу «Ревизорро», которое транслируется на телеканале «Пятница!». Пост Настасьи в течение трёх часов сумел собрать более 125 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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