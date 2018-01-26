АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Алена Водонаева отругала блогеров, готовых ради славы полностью изменить внешность
Накануне телезвезда Алена Водонаева в своём Instagram прорекламировала клинику пластической хирургии, а также отметила, что ручается за качество проведённой там работы.

Бывшая участница телешоу "Дом-2" отметила, что рекламируемая ей клиника, услугами которой она и сама пользовалась ранее, настолько элитная, что её продвижением не занимаются блогерши, которые, по словам Алены, свою внешность изменили уже несколько раз, утеряв навсегда свой естественный лик.

Алена Водонаева отругала блогеров, готовых ради славы полностью изменить внешность

Телеведущая уверяет, что клиника, которую она рекламирует, не из того числа, что для раскрутки обращаются ко всем возможным блогерам. Порой человек, который недоволен своей внешностью, пытается найти бюджетный вариант пластической хирургии, пренебрегая качеством. Так вот рекомендуемая Водонаевой клиникой - совсем другое дело.

Алена очень неодобрительно отзывается о тех людях, которые ради известности, готовы отказаться от всего, что дала им природа, полностью изменив внешность.

Водонаева страницу в Instagram ведёт уже довольно давно, приучив подписчиков к резкой порой манере общения, поэтому данный пост, содержащий в том числе и ругательства, не сильно удивил фолловеров.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:18
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости