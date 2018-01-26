Алена Водонаева отругала блогеров, готовых ради славы полностью изменить внешность

Бывшая участница телешоу "Дом-2" отметила, что рекламируемая ей клиника, услугами которой она и сама пользовалась ранее, настолько элитная, что её продвижением не занимаются блогерши, которые, по словам Алены, свою внешность изменили уже несколько раз, утеряв навсегда свой естественный лик.Телеведущая уверяет, что клиника, которую она рекламирует, не из того числа, что для раскрутки обращаются ко всем возможным блогерам. Порой человек, который недоволен своей внешностью, пытается найти бюджетный вариант пластической хирургии, пренебрегая качеством. Так вот рекомендуемая Водонаевой клиникой - совсем другое дело.Алена очень неодобрительно отзывается о тех людях, которые ради известности, готовы отказаться от всего, что дала им природа, полностью изменив внешность.Водонаева страницу в Instagram ведёт уже довольно давно, приучив подписчиков к резкой порой манере общения, поэтому данный пост, содержащий в том числе и ругательства, не сильно удивил фолловеров.