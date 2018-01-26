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Полина Гагарина удивила поклонников чрезмерным количеством пляжных нарядов
Певица наслаждается отдыхом на Мальдивах и решила порадовать своих поклонников новым видео в Instagram. Однако они были удивлены чрезмерным количеством пляжных нарядов Полины Гагариной, написав об этом в комментариях.

Исполнительница решила устроить небольшое соревнование, так что предложила подписчикам считать комплекты, взятые с собой, пока она танцует на пляже, меняя наряды. Они написали 60000 сообщений, и нашли повторы, но самые дотошные фанаты заметили, что это не весь гардероб Полины Гагариной.

Полина Гагарина удивила поклонников чрезмерным количеством пляжных нарядов


Множество купальников вызвало недоумение у пользователей сетей, привыкших обходиться двумя вариантами на протяжении многих лет. Они сразу попросили артистку не хвастаться своими возможностями, после чего назвали такие покупки перебором. Некоторые лица шутливо посоветовали звезде на всякий случай устроить еще один шопинг.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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