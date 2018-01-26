АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Поклонники раскритиковали Наталью Рудову за деревенский образ
Актриса вместе с другими звездами посетила премьеру “Zомбоящик” в столичном кинотеатре “Октябрь”, охотно позируя перед камерами. Однако поклонники раскритиковали Наталью Рудову за деревенский образ после просмотра фото в Instagram.

Звезда решила надеть удлиненную толстовку, дополнив образ лайкровыми колготками. Подписчики сразу обратили внимание, что Наталья Рудова забыла про юбку, после чего посоветовали ей выбирать более скромные вещи, но блестящий низ вызвал массовое негодование людей. Многие фанаты отметили, что так ходят девушки в селах, но наряд не подходит для светского мероприятия.

Поклонники раскритиковали Наталью Рудову за деревенский образ


Пользователи сетей попросили актрису носить джинсы или леггинсы, хотя сама она предпочла не обращать внимания на очередную волну критики. Знаменитость любит подчеркнуть все прелести фигуры в провокационных нарядах, вызывая зависть у недоброжелателей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости