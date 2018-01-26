Поклонники раскритиковали Наталью Рудову за деревенский образ

Звезда решила надеть удлиненную толстовку, дополнив образ лайкровыми колготками. Подписчики сразу обратили внимание, что Наталья Рудова забыла про юбку, после чего посоветовали ей выбирать более скромные вещи, но блестящий низ вызвал массовое негодование людей. Многие фанаты отметили, что так ходят девушки в селах, но наряд не подходит для светского мероприятия.Пользователи сетей попросили актрису носить джинсы или леггинсы, хотя сама она предпочла не обращать внимания на очередную волну критики. Знаменитость любит подчеркнуть все прелести фигуры в провокационных нарядах, вызывая зависть у недоброжелателей.