АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Компания Toyota приступила к тестированию RAV4 нового поколения
Во время дорожных тестов фотошпионы впервые запечатлели прототип Toyota RAV4 нового поколения. При этом автомобиль был скрыт под плотное камуфляжное покрытие.

Компания Toyota приступила к тестированию RAV4 нового поколения


По силуэту компактного внедорожника Toyota RAV4 можно понять, что новый автомобиль будет иметь мало сходства с актуальной генерацией. В частности, у новинки будет более рельефный кузов, а некоторые детали экстерьера выполнены в стиле концепта Future Toyota Adventure Concept, представленного в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

О новом внедорожнике Toyota RAV4 пока нет более подробной информации. Согласно неофициальным данным, автомобиль будет построен на производственной платформе TNGA. Дебют нового автомобиля состоится либо в конце 2018 либо в начале 2019 года.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости