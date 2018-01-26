Компания Toyota приступила к тестированию RAV4 нового поколения

По силуэту компактного внедорожника Toyota RAV4 можно понять, что новый автомобиль будет иметь мало сходства с актуальной генерацией. В частности, у новинки будет более рельефный кузов, а некоторые детали экстерьера выполнены в стиле концепта Future Toyota Adventure Concept, представленного в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.О новом внедорожнике Toyota RAV4 пока нет более подробной информации. Согласно неофициальным данным, автомобиль будет построен на производственной платформе TNGA. Дебют нового автомобиля состоится либо в конце 2018 либо в начале 2019 года.