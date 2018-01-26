Компания Toyota приступила к тестированию RAV4 нового поколения
Во время дорожных тестов фотошпионы впервые запечатлели прототип Toyota RAV4 нового поколения. При этом автомобиль был скрыт под плотное камуфляжное покрытие.
По силуэту компактного внедорожника Toyota RAV4 можно понять, что новый автомобиль будет иметь мало сходства с актуальной генерацией. В частности, у новинки будет более рельефный кузов, а некоторые детали экстерьера выполнены в стиле концепта Future Toyota Adventure Concept, представленного в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.
О новом внедорожнике Toyota RAV4 пока нет более подробной информации. Согласно неофициальным данным, автомобиль будет построен на производственной платформе TNGA. Дебют нового автомобиля состоится либо в конце 2018 либо в начале 2019 года.
По силуэту компактного внедорожника Toyota RAV4 можно понять, что новый автомобиль будет иметь мало сходства с актуальной генерацией. В частности, у новинки будет более рельефный кузов, а некоторые детали экстерьера выполнены в стиле концепта Future Toyota Adventure Concept, представленного в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.
О новом внедорожнике Toyota RAV4 пока нет более подробной информации. Согласно неофициальным данным, автомобиль будет построен на производственной платформе TNGA. Дебют нового автомобиля состоится либо в конце 2018 либо в начале 2019 года.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:20