Обновленный седан Kia Optima запечатлён без камуфляжа

На опубликованных снимках видно, что Kia Optima 2019 года получит иную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни, новую головную оптику и переработанный передний бампер с крупными воздухозаборниками.Об интерьере рестайлингового седана практически ничего не известно. При этом сообщается, что в салоне появится мультимедийный комплекс нового поколения с дисплеем больших размеров и поддержкой смартфонов.В оснащение обновлённого автомобиля Kia Optima входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращающая столкновения с функцией распознавания пешеходов и ряд других опций.