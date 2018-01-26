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Обновленный седан Kia Optima запечатлён без камуфляжа
В компании Kia готовят к выходу рестайлинговую версию седана Optima. В сеть интернета накануне выложили фотографии нового автомобиля без камуфляжного покрытия.

Обновленный седан Kia Optima запечатлён без камуфляжа


На опубликованных снимках видно, что Kia Optima 2019 года получит иную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни, новую головную оптику и переработанный передний бампер с крупными воздухозаборниками.

Об интерьере рестайлингового седана практически ничего не известно. При этом сообщается, что в салоне появится мультимедийный комплекс нового поколения с дисплеем больших размеров и поддержкой смартфонов.

В оснащение обновлённого автомобиля Kia Optima входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращающая столкновения с функцией распознавания пешеходов и ряд других опций.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:12
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