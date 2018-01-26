Обновленный седан Kia Optima запечатлён без камуфляжа
В компании Kia готовят к выходу рестайлинговую версию седана Optima. В сеть интернета накануне выложили фотографии нового автомобиля без камуфляжного покрытия.
На опубликованных снимках видно, что Kia Optima 2019 года получит иную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни, новую головную оптику и переработанный передний бампер с крупными воздухозаборниками.
Об интерьере рестайлингового седана практически ничего не известно. При этом сообщается, что в салоне появится мультимедийный комплекс нового поколения с дисплеем больших размеров и поддержкой смартфонов.
В оснащение обновлённого автомобиля Kia Optima входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращающая столкновения с функцией распознавания пешеходов и ряд других опций.
На опубликованных снимках видно, что Kia Optima 2019 года получит иную решётку радиатора, светодиодные ходовые огни, новую головную оптику и переработанный передний бампер с крупными воздухозаборниками.
Об интерьере рестайлингового седана практически ничего не известно. При этом сообщается, что в салоне появится мультимедийный комплекс нового поколения с дисплеем больших размеров и поддержкой смартфонов.
В оснащение обновлённого автомобиля Kia Optima входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращающая столкновения с функцией распознавания пешеходов и ряд других опций.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:12