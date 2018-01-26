ASUS представила гибридный компьютер TransBook Mini T103HAF

Так в аппаратной основе гибрида работает мобильный процессор Atom x5-Z8350, который относится к поколению Cherry Trail. Чип обладает четырьмя ядрами с тактовой частотой 1,44 ГГц. При этом к нему прилагаются ускоритель графики и оперативная память стандарта DDR3L-RS 1600, объем которой составляет 4 Гб.Номинально устройство можно называть планшетом, но присоединяемая клавиатура делает его также ноутбуком. Девайс получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением картинки 1280 × 800 пикселей. Работать с ним можно пальцами или специальным пером.За хранение данных отвечает твердотельный накопитель на 64 Гб. Также стоит выделить модемы Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1. В устройстве присутствует интерфейс USB 3.0 и слот для карты памяти. В автономном режиме TransBook Mini T103HAF продержится около 14 часов.