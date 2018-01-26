Кристина Асмус повергла в шок фанатов, одев шикарное красное платье

На новом снимке Кристина Асмус позирует сидя на полу напротив зеркала в необычной позе. На девушке было одето длинное платье красного цвета с очень глубоким вырезом на спине. На голове у знаменитости была сделана интересная прическа. А завершал задуманный образ красивые украшения и шикарный макияж с ярко-красными губами. А под опубликованным снимком Кристина назвала позу, в которой сидела вопросительным знаком.Фанатам Кристины Асмус безумно понравился этот образ, и они решили, что красный цвет идеально подходит их кумиру. Наряд певицы они назвали шикарным, и отметили, что в нем она выглядела бесподобно.Данная публикация мгновенно облетела весь интернет, и за незначительный промежуток времени ей удалось насобирать более трех тысяч лайков, а также многочисленные комментарии. А представители сильной половины человечества не скупились на признания в своей симпатии.