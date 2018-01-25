В Техасе американец отрубил топором голову супруге на глазах у детей

Соседи рассказали сотрудникам органов, что в семье часто бывали ссоры, а однажды их испугали крики женщины и грохот падающих предметов, после чего они вызвали сюда силовиков. Тогда супруги немного утихли, но спустя некоторое время ситуация стала повторяться.Сейчас после захода в помещение, полицейские нашли мертвое тело хозяйки дома, а ее голова лежала в морозильной камере. Преступник во время очередного скандала не смог сдержать свои эмоции и совершил убийство, не обратив внимания на присутствие рядом малышей. Он сразу признал свою вину, не оказывая сопротивления во время ареста, после чего был приговорен к тюремному сроку на 52 года.