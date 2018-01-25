Роскосмос готовит экипаж для полета на Марс
Роскосмос приступил к подготовке экипажа к полету на Марс. Волонтерам предстоят длительные тренировки, поскольку само осуществление миссии заложено на 2025-2030 года.
Ранее сообщалось, что проект подготовки экипажа к марсианской миссии будет включать лунный этап отработки посадки, пилотирования, взлета космического корабля, а также формирования навыков непосредственной защиты от космических радиационных лучей.
Ученые утверждают, что слетать на Марс без ущерба для здоровья каждый космонавт сможет только 1 раз. Особую опасность представляет губительное космическое излучение, спасение и надежная защита от которого присутствует только на Земле и вблизи ее орбиты.
Ранее сообщалось, что проект подготовки экипажа к марсианской миссии будет включать лунный этап отработки посадки, пилотирования, взлета космического корабля, а также формирования навыков непосредственной защиты от космических радиационных лучей.
Ученые утверждают, что слетать на Марс без ущерба для здоровья каждый космонавт сможет только 1 раз. Особую опасность представляет губительное космическое излучение, спасение и надежная защита от которого присутствует только на Земле и вблизи ее орбиты.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:30