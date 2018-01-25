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Учёные разработали 3-миллиметрового робота, способного ходить и плавать
Учёные из Германии разработали уникального 3-миллиметрового робота, способного ходить и плавать. Разработка также способна перемещать небольшие тела, используя для этого магнитное поле.

Учёные решили проблему крупногабаритных роботов, использующих для передвижения громоздкие двигатели. Научные сотрудники создали 3-миллиметровый механизм, осуществляющий движение за счёт использования магнитного поля. Разработка может использоваться в медицинских целях. Благодаря уникальным свойствам, робот сможет осуществлять работу внутри организма без взаимодействия с излучателем.

Учёные разработали 3-миллиметрового робота, способного ходить и плавать


Робот был изготовлен из силиконового эластомера с добавлением неодима, бора и железа. При воздействии с магнитным полем, полоска изгибается, что позволяет ей ходить и плавать. На данный момент учёные планируют использовать своё изобретение в исследованиях. Дальнейшее усовершенствование позволит уменьшить нынешние размеры робота.

Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 15:06
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