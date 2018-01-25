Учёные разработали 3-миллиметрового робота, способного ходить и плавать

Учёные решили проблему крупногабаритных роботов, использующих для передвижения громоздкие двигатели. Научные сотрудники создали 3-миллиметровый механизм, осуществляющий движение за счёт использования магнитного поля. Разработка может использоваться в медицинских целях. Благодаря уникальным свойствам, робот сможет осуществлять работу внутри организма без взаимодействия с излучателем.Робот был изготовлен из силиконового эластомера с добавлением неодима, бора и железа. При воздействии с магнитным полем, полоска изгибается, что позволяет ей ходить и плавать. На данный момент учёные планируют использовать своё изобретение в исследованиях. Дальнейшее усовершенствование позволит уменьшить нынешние размеры робота.