Глухие дети со слуховыми протезами запоминают слова, как здоровые
Немецкие ученые Института когнитологии и науки о мозге Планка определили, что глухие дети со слуховыми имплантатами усваивают такое же количество слов, сколько и абсолютно здоровые сверстники. Данные исследования представлены в журнале Scientific Reports.
Дети с нарушениями слуха при использовании имплантатов, стимулирующих слуховой нерв, уже через 12 месяцев после начала терапии эффективно усваивают новые слова. Аналогичная тенденция характерна и для абсолютно здоровых детей, утверждают ученые. Имплантаты помогают стимулировать слуховой нерв, по которому звуковая волна продвигается внутрь уха. Подобные гаджеты позволяют восстановить слух практически на 100%.
В рамках научных экспериментов были задействованы 32 ребенка с нарушениями слуха, которым зачитывали слова и демонстрировали соответствующие картинки. Показатели активности головного мозга снимали с ЭЭГ.
Дети с нарушениями слуха при использовании имплантатов, стимулирующих слуховой нерв, уже через 12 месяцев после начала терапии эффективно усваивают новые слова. Аналогичная тенденция характерна и для абсолютно здоровых детей, утверждают ученые. Имплантаты помогают стимулировать слуховой нерв, по которому звуковая волна продвигается внутрь уха. Подобные гаджеты позволяют восстановить слух практически на 100%.
В рамках научных экспериментов были задействованы 32 ребенка с нарушениями слуха, которым зачитывали слова и демонстрировали соответствующие картинки. Показатели активности головного мозга снимали с ЭЭГ.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30