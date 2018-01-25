Глухие дети со слуховыми протезами запоминают слова, как здоровые

Дети с нарушениями слуха при использовании имплантатов, стимулирующих слуховой нерв, уже через 12 месяцев после начала терапии эффективно усваивают новые слова. Аналогичная тенденция характерна и для абсолютно здоровых детей, утверждают ученые. Имплантаты помогают стимулировать слуховой нерв, по которому звуковая волна продвигается внутрь уха. Подобные гаджеты позволяют восстановить слух практически на 100%.В рамках научных экспериментов были задействованы 32 ребенка с нарушениями слуха, которым зачитывали слова и демонстрировали соответствующие картинки. Показатели активности головного мозга снимали с ЭЭГ.