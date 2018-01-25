Элтон Джон рассказал про свои попытки полюбить женщину

Согласно словам певца, в 1984 году он обручился со звукорежиссёром Ренатой Блауел. В те времена у них были даже романтические отношения, и Элтон Джон надеялся стать хорошим мужем. Однако попытки солиста закончились неудачно. Его супруга чувствовала себя несчастной в браке и в дальнейшем им пришлось расстаться. В то время Элтон Джон пытался не афишировать свою сексуальную ориентацию, а потом сменил свою точку зрения по этому поводу.Теперь звезда открыто заявляет всему свету про то, что он гей.Ещё 24 года тому музыкант встретил свою нынешнюю любовь кинорежиссёра и общественного деятеля Дэвида Фёрниша. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте это не мешает им находиться в близких отношениях. Они даже заключили брак и завела двоих детей от суррогатных матерей. Джон называет себя счастливым человеком. Музыкант считает, что общество не должно с осуждением относиться к геям, так как против природы идти не возможно. Пользователи соц.сетей по разному относятся к такого рода высказываниям.