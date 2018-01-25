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Элтон Джон рассказал про свои попытки полюбить женщину
Британский исполнитель и легенда Элтон Джон безрезультатно пытался полюбить женщину, но видимо сердцу не прикажешь

Элтон Джон рассказал про свои попытки полюбить женщину


Согласно словам певца, в 1984 году он обручился со звукорежиссёром Ренатой Блауел. В те времена у них были даже романтические отношения, и Элтон Джон надеялся стать хорошим мужем. Однако попытки солиста закончились неудачно. Его супруга чувствовала себя несчастной в браке и в дальнейшем им пришлось расстаться. В то время Элтон Джон пытался не афишировать свою сексуальную ориентацию, а потом сменил свою точку зрения по этому поводу.Теперь звезда открыто заявляет всему свету про то, что он гей.

Элтон Джон рассказал про свои попытки полюбить женщину


Ещё 24 года тому музыкант встретил свою нынешнюю любовь кинорежиссёра и общественного деятеля Дэвида Фёрниша. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте это не мешает им находиться в близких отношениях. Они даже заключили брак и завела двоих детей от суррогатных матерей. Джон называет себя счастливым человеком. Музыкант считает, что общество не должно с осуждением относиться к геям, так как против природы идти не возможно. Пользователи соц.сетей по разному относятся к такого рода высказываниям.

Элтон Джон рассказал про свои попытки полюбить женщину
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 09:00
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