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Марина Джураева хотела вернуться в Москву из-за Ильи Яббарова
Участница "Дома-2" Марина Джураева, которая не так давно была отправлена с "чёрной меткой" в Москву с Сейшельских островов, решила рассказать, по какой причине на самом деле ей так сильно хотелось вернуться на Поляну, и всё дело, как оказалось, в Илье Яббарове.

Как призналась Марина, всё время, пока она пребывала на "Острове любви", с ней общался Илья, находившийся в России. При этом, добавила девушка, ей очень нравится этот парень и переписываться с ним - одно удовольствие для неё. Кроме того, пленительная блондинка не исключает, что у них может что-то получиться в плане постройки любви.

Марина Джураева хотела вернуться в Москву из-за Ильи Яббарова

Узнав о том, что Джураева к Яббарову явно неравнодушна, ведущий реалити-шоу Влад Кадони сразу позвонил молодому человеку, чтобы поинтересоваться, не было ли у них "волшебства". Не известно, что ответил Илья, но Марина уверяет, что у них ничего не было, однако, как предполагают зрители, гламурная красотка явно не против ночи с этим мужчиной.

Марина Джураева хотела вернуться в Москву из-за Ильи Яббарова

Ранее, как известно, Яббаров заявил, что встречается с Марией Кохно, и даже хочет завести с ней детей. Причём и популярная скрипачка не собирается отвиливать от такой судьбы и называет себя самой счастливой женщиной рядом с Ильёй.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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