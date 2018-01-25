Марина Джураева хотела вернуться в Москву из-за Ильи Яббарова

Как призналась Марина, всё время, пока она пребывала на "Острове любви", с ней общался Илья, находившийся в России. При этом, добавила девушка, ей очень нравится этот парень и переписываться с ним - одно удовольствие для неё. Кроме того, пленительная блондинка не исключает, что у них может что-то получиться в плане постройки любви.Узнав о том, что Джураева к Яббарову явно неравнодушна, ведущий реалити-шоу Влад Кадони сразу позвонил молодому человеку, чтобы поинтересоваться, не было ли у них "волшебства". Не известно, что ответил Илья, но Марина уверяет, что у них ничего не было, однако, как предполагают зрители, гламурная красотка явно не против ночи с этим мужчиной.Ранее, как известно, Яббаров заявил, что встречается с Марией Кохно, и даже хочет завести с ней детей. Причём и популярная скрипачка не собирается отвиливать от такой судьбы и называет себя самой счастливой женщиной рядом с Ильёй.